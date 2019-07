De Nicolao firma un biennale con la Reyer: lo "stacanovista" del team ancora in orogranata

Con la stagione entrata già nel vivo, nei giorni scorsi infatti è partita anche ufficialmente la campagna abbonamenti, l'Umana Reyer continua a comporre il suo roster per il prossimo anno. In queste ore la società è lieta di comunicare che Andrea De Nicolao farà parte della squadra 2019/2020 e che è stato esteso l’accordo anche per la stagione 2020/2021.

Il giocatore

Il Playmaker di 185 centimetri, nato a Camposampiero di Padova il 21 agosto 1991, è arrivato all’Umana Reyer nell’estate 2017 ed è stato uno dei protagonisti delle vittorie di FIBA Europe Cup nel 2018 e del Titolo Nazionale nel 2019. Nelle due stagioni in orogranata Denik non ha mai saltato una partita, andando a referto 126 volte su 126 e considerando solo il campionato italiano Andrea ha disputato oltre 235 partite consecutive in sei stagioni: un vero e proprio stacanovista del parquet.