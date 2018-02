Grande Walter De Raffaele! E' tuo il premio Pietro Reverberi, l'Oscar del basket VIDEO

Il presidente dell’Umana Reyer, Federico Casarin (alla carriera), e l’head coach della prima squadra maschile orogranata Walter De Raffaele (votato all’unanimità come “miglior allenatore” della passata stagione, coronata con la conquista dello scudetto) hanno ricevuto lunedì a Quattro Castella (Reggio Emilia) il prestigioso Premio Reverberi “Oscar del Basket” per la stagione 2016/17 (32esima edizione). Il Premio Reverberi, istituito nel 1985 in memoria dell’arbitro Pietro Reverberi (recentemente inserito nella Hall of Fame del basket mondiale come uno dei migliori arbitri di tutti i tempi), è diventato negli anni un punto di riferimento per atleti, dirigenti, arbitri e semplici appassionati di basket.