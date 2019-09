Doppio successo in amichevole per il Goc

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

"Prosegue spedita la preparazione del Gazzera Olimpia Chirignago, attesa all’esordio stagionale nel trofeo Regione Veneto il prossimo 25 agosto contro il Pro Venezia. In questi giorni gli uomini di Montemurro hanno affrontato e battuto in amichevole il Marcon per 2-1 in trasferta e il Condor Treviso per 3-1 tra le mura amiche. Due test probanti affrontati contro una squadra neopromossa in Promozione, il Marcon, e una realtà importante di Prima Categoria come il Condor. Da entrambe le gare sono arrivate indicazioni positive, come sottolineato dall’allenatore Giacinto Montemurro. “Sono soddisfatto di quanto visto in queste prime uscite. Nonostante i carichi di lavoro e il tempo necessario ai ragazzi per amalgamarsi, riusciamo a tradurre sul campo situazioni provate in allenamento e, cosa positiva, chiudiamo le gare in crescendo”. “Stiamo lavorando bene, – va avanti il tecnico – sto apprezzando lo spirito dei ragazzi e la loro capacità di fare gruppo. Siamo una realtà composta da tanti giovani pronti a mettersi in gioco e con la voglia di migliorarsi. Fare gruppo è essenziale e deve essere uno dei nostri punti di forza in tutta la stagione”. “Siamo seguendo con molto interesse ed entusiasmo quanto stanno facendo i nostri ragazzi e lo staff tecnico e attendiamo con curiosità l’esordio in gara ufficiale”, aggiunge il presidente Adriano Baldon. “Un lavoro che è la punta di una piramide che getta le basi nel settore giovanile, già molto attivo in questi giorni con l’inizio della preparazione della Juniores e con la “Goc Open Week”, settimana di campi aperti gratuitamente a giovani calciatrici e calciatori che stanno venendo a conoscere i nostri tecnici e le nostre strutture".