Che ci fa la Ducati di Lorenzo in gondola a Venezia? Spot della Moto Gp in laguna

Pronta a raggiungere velocità esorbitanti, ma pronta anche a essere cullata dalle placide acque della laguna a bordo di una gondola: si tratta della Ducati Desmosedici di Jorge Lorenzo, il pilota iberico di Moto Gp che a un certo punto ha anche fatto capolino in piazza San Marco con divisa e casco integrale. Ma a lasciare a bocca aperta è stata la Ducati caricata a bordo di una gondola e portata in tour per il capoluogo lagunare.

Lorenzo e la Ducati mercoledì erano in città per girare uno spot promozionale in vista della prossima tappa del Moto Gp che si svolgerà domenica prossima nel circuito del Mugello. Le riprese sono state effettuate sia a Venezia, sia a Mestre. Protagonista il pluricampione del mondo, che ha dato spettacolo in piazza Ferretto, in piazza San Marco e in Bacino. Poi l'incursione a Ca' Vendramin Calergi, sede del Casinò.

Le immagini della Desmosedici in gondola hanno subito fatto il giro del web, ma è destinato a raccogliere molti click anche l'appello di Lorenzo per il rispetto e la tutela di Venezia: anche lui è diventato testimonial di #EnjoyRespectVenezia. L'amministrazione comunale ha portato i saluti al campione iberico attraverso il presidente della Commissione sport del Consiglio comunale, Matteo Senno.