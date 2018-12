Taekwondo, due Master a Dese per uno stage sul combattimento sportivo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

"Sabato 08 dicembre il Veneto ha avuto il piacere di ospitare due membri dello staff tecnico Nazionale del Taekwondo ITF. Master Leandro Iagher, responsabile nazionale del settore Agonisti, e Master Stefano Minotti, responsabile nazionale arbitri sono stati i protagonisti dell’evento “Metodi di allenamento nella pratica del Taekwondo ITF sportivo e accorgimenti regolamentari per aumentare le performance durante le competizioni”.

L’evento svoltosi a Dese ha riunito un centinaio di partecipanti tra atleti, istruttori e Maestri che hanno avuto l’opportunità di aggiornare il proprio bagaglio tecnico,anche in vista delle prossime competizioni in Italia e in campo internazionale. Tra gli atleti partecipanti allo stage erano presenti anche alcuni membri della nazionale italiana seniores e juniores: anche quest’anno diversi atleti veneti rappresenteranno il Team azzurro alle competizioni Europee e al Mondiale.

Un sentito ringraziamento va agli organizzatori, le società ASD SDM Team Patavium e ASD Centro Taekwondo Jungshin e al Comitato Veneto per aver sponsorizzato la manifestazione con l’obiettivo della crescita del singolo atleta e del gruppo agonisti e amatori ma soprattutto della passione per questa disciplina augurandosi che questi momenti formativi siano motivanti per voler aumentare le proprie performance e sognare la “maglia” azzurra."