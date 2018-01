EA7-Reyer, orogranata in casa della capolista. L'ex Bruno Cerella: "Che emozione" VIDEO

In casa della capolista per testare le proprie ambizioni scudetto. Dopo un periodo di black out la "solfa", in casa Reyer, sembra cambiata, con le ultime vittorie - sia in campionato che in Europa - che hanno di certo rialzato il morale dei giocatori e della società. Ora, per gli uomini di Walter De Raffaele, c'è bisogno di mettere in campo voglia di giocare, organizzazione e cattiveria agonistica per continuare nel trend di crescita. E forse il match in casa dell'Emporio Armani Milano in programma domenica alla 20.45 non arriva nel momento migliore.

WDR: "Milano non ha punti deboli"

"Difficile trovare un punto debole ad una squadra con un roster così forte e di ben altra qualità - ha commentato WDR nella conferenza stampa prepartita - Noi dobbiamo continuare il nostro cammino e continuare a lavorare sapendo che sarà una partita difficile, contro i migliori. Sarà una sfida da vivere con la voglia di superarsi e di affrontare tanti giocatori importanti di altissimo livello".

L'ex Cerella: "Gara emozionante"

Davanti ai microfoni dei giornalisti si è presentato anche l'ex di turno, Bruno Cerella, che con la casacca dell'Emporio Armani ha giocato 4 stagioni, vincendo anche due scudetti. "È emozionante, - ha commentato - per il rapporto speciale che ho avuto con la società e le persone di Milano. Sarà bello, ma al momento stesso strano. Sono quelle partite per le quali da una parte hai tanta voglia di giocare, per l'altra faresti a meno. Siamo due squadre al vertice e sarà una grande gara per entrambi i team".