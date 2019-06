Tacopina non molla: «Tante squadre con problemi economici, credo ancora alla B»

«Credo ancora alla serie B. Il Palermo ha problemi economici, così come il Trapani ed il Chievo», con queste parole il presidente del Venezia Fc Joe Tacopina è tornato sul caos Palermo che ha costretto gli arancioneroverdi alla retrocessione dopo aver perso i playout (che non doveva disputare) contro la Salernitana. Non è mancato un accenno al «disgusto» per quanto successo nell'ultimo mese alla sua squadra e in genere alla serie B, a margine della presentazione del nuove direttore sportivo dei lagunari Fabio Lupo.

Il nuovo direttore sportivo

Lupo, ex direttore sportivo del Palermo, si è dimostrato entusiasta della nuova avventura. Sin dal principio ci ha tenuto a precisare che la squadra sarà formata per vincere il campionato di serie C. Da oggi il ds lavorerà a dare forma ad un roster competitivo che, nel caso la giustizia sportiva dovesse sovvertire ancora le carte in tavola riammettendo il Venezia nella serie cadetta, con qualche piccolo innesto potrebbe essere all'altezza di disputare un'ottima stagione nella categoria superiore.

Nessuna nuova sull'allenatore

Il nuovo direttore sportivo pare avere le idee piuttosto chiare, ma non ha voluto sbilanciarsi sul nome del nuovo tecnico: «Non abbiamo fretta di scegliere l'allenatore, - ha precisato - un giorno in più o uno in meno non ci cambia la vita. Dobbiamo puntare su un tecnico che avrà il giusto entusiasmo tanto in serie C quanto in B».

Segui la tua squadra in diretta streaming su DAZN.

Il primo mese è GRATIS!