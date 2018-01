Molestie alle donne? "Anche nel nuoto". Federica Pellegrini fa appello alle adolescenti

Non solo cinema o televisione, le molestie sessuali (magari basate su rapporti di potere) avvengono anche nel mondo dello sport. Lo racconta Federica Pellegrini, parlando di un tema molto attuale durante una intervista a Sky: "Ci sono anche nel nuoto - spiega - Ma non diventano casi eclatanti perché non riguardano atlete famose". Alle adolescenti, la campionessa ha consigliato di "denunciare subito ogni episodio" e poi ha fatto loro un appello: "Non mandate foto in giro perché non serve a niente. Il vero amore lo troverete tra 20 anni e di sicuro non vi sceglierà per una foto ignuda. Per favore, smettete questo circolo vizioso".

"Emozione oro a Budapest"

Dal punto di vista professionale la Pellegrini traccia un bilancio positivo dell'anno appena concluso: "Il 2017 mi ha emozionato regalandomi il titolo di campionessa del mondo", ha detto. Una bella soddisfazione, dopo la delusione e la rabbia per il quarto posto alle Olimpiadi di Rio. Da allora "la gente non mi ha più mollato fino a Budapest 2017. Ho percepito un calore incredibile. Ho trovato l'oro che mi mancava. E ora sono serena". E aggiunge: "Volevo che fosse proprio così il mio ultimo ricordo nel nuoto, da vincitrice. Non capita a tutti gli atleti questa fortuna. Un esempio più vicino a me è Gigi Buffon". Infine i buoni propositi: "Ho deciso di continuare fino a Tokyo 2020, voglio levarmi qualche sfizio. Vado sui 100 stile, ho sempre avuto il pallino della velocità".