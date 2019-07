Pellegrini da leggenda: a 30 anni vince l'oro mondiale nei 200, il quarto della carriera

La regina è sempre lei. Un tempo pazzesco: 1'54"22. Federica Pellegrini ha vinto oggi il suo quarto oro mondiale nei 200 stile libero, la sua gara. In totale, per lei, sono 6 medaglie mondiali del metallo più pregiato. La campionessa di Spinea si è imposta su Titmus (1'54"66) e Sjoestroem (1'54"78). I mondiali di nuoto coreani continuano a dare grandissime soddisfazioni per i colori azzurri, e nel carosello di iridati non poteva mancare Super Fede.

Lacrime di gioia

Un successo del quale la campionessa fatica a capacitarsi: «Io non ci credo ancora, - ha commentato a caldo, tra le lacrime di gioia - mai avrei immaginato l'oro. Io infinita? Sì».