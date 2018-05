Non poteva essere altrimenti: Casarin nominato miglior dirigente della stagione

Il premio era nell'aria, vista la stagione già di per sé storica della Reyer Venezia (e devono ancora iniziare i playoff): Federico Casarin, presidente della società orogranata, è stato premiato agli Lba Awards, gli oscar della stagione cestistica italiana, come miglior dirigente. Con ogni probabilità non poteva essere altrimenti, dopo lo scudetto 2017, la mini rivoluzione nel roster di quest'anno e i nuovi trionfi culminati con la vittoria in Fiba Europe Cup di pochi giorni fa. Un piccolo capolavoro cui si aggiungono gli ottimi risultati del settore femminile, arrivato con la prima squadra a un soffio dalla finale scudetto e all'ultimo atto di Eurocup Women.

La premiazione

La premiazione del presidente della Reyer e degli altri vincitori degli LBA Awards (Jason Rich di Avellino miglior giocatore, Attilio Caja di Varese miglior allenatore, Diego Flaccadori di Trento miglior Under 22) avverrà giovedì alle 11.30, nel corso di un evento organizzato da LBA e Gazzetta dello Sport in Sala Buzzati a Milano.

"Epoca Reyer"

Il fiore all'occhiello della società, però, è il vivaio, costantemente ai primi posti nelle varie categorie a livello nazionale. Una società che ora sta raccogliendo quanto di buono seminato nel passato: a dimostrazione di ciò Casarin venne premiato come miglior dirigente nella stagione 2011/2012. Sembrano ere geologiche fa nel basket, ma saper programmare e sviluppare la politica dei "piccoli passi" non può che portare poi al successo. Casarin dal 2015 è presidente della Reyer Venezia, dopo che il patron Luigi Brugnaro, nel frattempo eletto sindaco della città, ha lasciato il proprio incarico nominandolo come suo successore.