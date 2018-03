Per l'Umana Reyer è "gran Torino": in trasferta gli orogranata non sbagliano

Prima vittoria stagionale contro la Fiat Torino dell’Umana Reyer, che conferma l’attitudine alle gare in trasferta (nona vittoria su undici gare disputate fuori casa), espugnando di autorità il PalaRuffini 82-90, al termine di una gara dominata fino alla gestione finale, e consolidando il primo posto in classifica.



Primo tempo

Inedito il quintetto iniziale orogranata, con Haynes, Jenkins, Bramos, Daye e Watt in campo in un match inizialmente a ritmi e percentuali alte su entrambi i fronti. Torino parte avanti (5-2) e Daye, molto cercato dai compagni, sigla il primo sorpasso veneziano sul 7-8 dopo 2’30”, siglando 6 punti. Haynes trova i due punti del 7-10, Boungou Colo impatta dall’arco al 3′, poi l’Umana Reyer infila un parziale di 8-0, propiziato dai recuperi difensivi. Torino prova a riavvicinarsi (14-18 al 6′), ma l’ottima circolazione orogranata continua a costruire buoni tiri e, dal 17-21 dell’8, l’Umana Reyer ripreme sull’acceleratore, chiudendo il primo quarto sul 19-26 con il canestro finale di De Nicolao. La squadra di coach De Raffaele alza l’intensità difensiva in avvio di secondo periodo, attaccando bene il ferro e completando, sempre con De Nicolao, un parziale di 12-0 non interrotto nemmeno dal time out piemontese: al 14′ è così 19-36. Pelle trova i primi due della Fiat nel quarto, ma cinque di fila di Jenkins danno il +20 (21-41) subito dopo metà periodo, quando entra in campo anche Cerella, alla trecentesima partita in A. La panchina orogranata ferma subito i tentativi di riscossa dei padroni di casa con due time out, e l’Umana Reyer, pur calando in attacco, mantiene un margine di sicurezza. L’1/2 di Haynes dalla lunetta manda così le squadre all’intervallo lungo sul 27-44.

Secondo tempo



Al ritorno in campo, l’Umana Reyer riprende 20 punti di vantaggio al 22′ (30-50) con Watt protagonista e, mantenendo percentuali stellari da 2 (al 24′ è 18/23!) tocca anche il +21(33-54 al 23′), con Jenkins che poi continua a colpire e al 34’30” è 39-59. Torino sfrutta il bonus speso dalla difesa orogranata e l’affidarsi con scarsa fortuna al tiro da 3 dell’Umana Reyer per provare a riavvcinarsi (48-61 al 27’30”), ma Peric e Bramos rispondono con un 5-0 veneziano e Biligha, a fine quarto, fissa il punteggio sul 55-70. Le triple di Jenkins e De Nicolao aprono l’ultimo periodo (57-76 al 31′), poi Haynes, sempre dall’arco, riporta l’Umana Reyer sul +20 (63-83) al 34’30”. L’Umana Reyer inizia ben presto la gestione, con Watt che esce per falli al 37′, ma Haynes chiude virtualmente i conti subito dopo sul 73-89. Torino ha una reazione d’orgoglio finale e si riavvicina quando ormai è troppo tardi anche per provare a salvaguardare la differenza canestri nel doppio confronto: il ritardo della Fiat arriva sul -8 a 2” dalla sirena con i liberi di Mbakwe, che fissano il finale sull’82-90.