Tutto pronto per la final eight di Coppa Italia. WDR: "Faremo di tutto per uscire vittoriosi"

Sono state presentate lunedì mattina a Firenze le Postemobile Final Eight 2018 di Coppa Italia della Lega Basket Serie A, che si terranno dal 15 al 18 febbraio presso il Mandela Forum del capoluogo toscano. A distanza di 21 anni dall'ultima volta.

Si parte giovedì contro Torino

Presente alla conferenza stampa anche l'Umana Reyer, con il coach Walter De Raffaele e il capitano Tomas Ress, che debutterà nella competizione nel secondo quarto di finale, in programma giovedì alle 20.45 contro la Fiat Torino. In caso di accesso alla semifinale gli orogranata sel avedranno contro la vincente tra Sidigas Avellino e Vanoli in Cremona, sabato alle 18. La finale del torneo è invece in programma domenica alle 18. Tutte le gare saranno trasmesse in diretta su Rai Sport HD, Eurosport 2 ed Eurosport Player.

"Faremo di tutto per uscirne vincitori"

"È la sesta volta in sette anni che disputiamo questo torneo e faremo di tutto per portarci a casa la Coppa Italia", ha commentato WDR. Gli ha fatto eco capitan Ress: "Siamo una squadra solida e cercheremo di giocarcela al meglio - ha detto - Siamo sempre usciti ai quarti di finale, stavolta ce la metteremo tutta per arrivare in fondo".

Basket and more

In occasione dell’evento, che vede come madrina la già campionessa olimpica di atletica leggera Fiona May, verrà dato spazio anche al progetto "Basket and more", l’iniziativa promossa da Lega Basket Serie A e Ministero dello Sport, sviluppata attorno al tema "Basket come inclusione", che si rivolge ai disabili con numerose attività collaterali alla manifestazione.