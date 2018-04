Fiba Europe Cup, tutto pronto per la finale: "Avellino forte, attenzione ad ogni possesso"

Tutto pronto per la finale d'andata tutta italiana di Fiba Europe Cup tra Reyer e Avellino in programma mercoledì prossimo in Campania. A presentarsi di fronte ai microfoni dei giornalisti per il consueto punto stampa è stato, come di consueto, il secondo allenatore degli orogranata Gianluca Tucci. "Sarà una finale doppia, in 80 minuti - ha commentato davanti ai microfoni - Dovremo fare attenzione al singolo possesso. Ci aspettiamo un clima caldo ma corretto, visto il gemellaggio tra le due tifoserie. Sappiamo che Avellino ha giocatori di prima fascia e con esperienza, quindi sarebbe limitativo sottovalutare la squadra che ci troveremo di fronte".