Altro colpo per il Venezia: preso il centrocampista argentino Franco Zuculini

Altro colpo per il Venezia. La società in queste ore ha chiuso con il giocatore Franco Zuculini con il quale ha sottoscritto un accordo per la stagione sportiva 2019/20 con opzione di rinnovo di un anno.

Anche nella nazionale argentina

Zuculini, centrocampista argentino classe 1990, nel corso della sua carriera, ha vestito le maglie di Racing Club, Hoffenheim, Genoa, Real Saragozza, Arsenal Sarandì, Bologna e Verona. Il neoacquisto ha inoltre vestito la maglia della nazionale argentina under 20 e vanta una presenza con la nazionale maggiore.

