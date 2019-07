Non solo Inter, il Venezia pesca anche dal Milan: in arancioneroverde Gian Filippo Felicioli

Dopo l'ufficialità nelle scorse ore dell'arrivo in laguna del baby nerazzurro Lorenzo Gavioli il Venezia comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Milan il diritto alle prestazioni sportive del giocatore Gian Filippo Felicioli.

I dettagli

Il difensore, classe ’97, nativo di San Severino Marche, era stato lanciato in rossonero nel 2015 in prima squadra dall’ex tecnico Pippo Inzaghi, approdato poi anche in laguna. Passato poi in prestito prima all'Ascoli, poi al Verona e infine al Perugia, in queste ore ha sottoscritto col club arancioneroverde un contratto quadriennale fino al 30 giugno 2023. Felicioli già nella serata di giovedì si aggregherà ai compagni di squadra in ritiro a Mezzana.