Continua il matrimonio tra Gianmarco Zigoni e il Venezia: rinnovo per altri due anni

Il matrimonio tra l'attaccante Gianmarco Zigoni e il Venezia continua. L'ufficialità è arrivata in queste ore: la società arancioneroverde in una nota ha infatti rinnovato proprio in queste ore il contratto del giocatore che resterà legato al club arancioneroverde fino al 30 giugno 2022.

Blindato

Il giovane, classe 1991, ha totalizzato una rete in 9 presenze stagionali. Con questa decisione il presidente Tacopina ha così blindato la sua punta centrale.