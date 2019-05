Giro d'Italia, cresce l'attesa: domani il traguardo di tappa a Santa Maria di Sala

Sarà un tappa per velocisti, quasi completamente in discesa. Poi gli ultimi 10 chilometri saranno tutti piatti, con alcune curve ad angolo retto. A Santa Maria di Sala cresce l'attesa per il Giro d'Italia di domani, che la vedrà sede di traguardo di tappa. Un evento sportivo, quello della "corsa in rosa", che richiamerà migliaia di appassionati e semplici curiosi in città e moltissime persone assiepate lungo il percorso di gara nel Miranese. La 18esima tappa, che prenderà il via da Valdaora (Bolzano), transiterà infatti anche nel territorio dei comuni di Scorzè e Noale.

La tappa

La carovana rosa partirà alle 12 da Valdaora/Olang. Dopo una blanda salita fino al Valico di Cimabanche, spazio a una lunga discesa fino a Ponte nelle Alpi dove si affronta il facile gran premio della montagna di Pieve d’Alpago. Segue una lunga discesa fino a Conegliano dove inizia l’ultimo tratto interamente in pianura su strade abbastanza ampie e rettilinee fino all'arrivo sul traguardo salese