Il Venezia perde Vicario: il portiere ha firmato un contratto col Cagliari fino a giugno 2024

Vola in Sardegna uno dei migliori dell'11 arancioneroverde degli ultimi mesi. Il Venezia, infatti, comunica di aver ceduto a titolo definitivo alla società Cagliari Calcio il diritto alle prestazione sportive del calciatore Guglielmo Vicario. Il portiere, classe 1996, la scorsa stagione ha giocato 34 gare nel campionato cadetto con la maglia arancioneroverde. Il numero uno si è distinto anche come pararigori: dagli 11 metri, infatti, è riuscito a bloccare anche Pazzini.

Il ringraziamento del club

Il club, che con lui è passato in tre anni dalla serie D alla serie B, ringrazia Guglielmo per l’impegno e la serietà dimostrata negli anni in cui ha vestito la maglia arancioneroverde e gli augura un futuro pieno di successi personali e professionali.

