Il Venezia stringe un accordo con Ibsa per la fase finale del campionato

Il Venezia FC ed il gruppo IBSA sono lieti di annunciare la partnership che vedrà il gruppo di matrice svizzera nella veste di Top Sponsor del club arancioneroverde per la fase finale del campionato 2019/2020.

Sponsor

«In un anno carico di incertezze, il campionato di calcio è riuscito a ripartire e IBSA ha voluto confermare il suo impegno verso il mondo dello sport con questa nuova sponsorizzazione che ci vede al fianco di una delle città più affascinati e simbolo dell’Italia nel mondo. Un segno tangibile di sostegno della ripartenza dopo questo periodo critico», ha dichiarato Giuseppe Celiberti, Direttore commerciale di IBSA Farmaceutici Italia.

L'azienda

Il Gruppo IBSA è una realtà farmaceutica di matrice svizzera con 13 filiali in Europa, Cina e Stati Uniti e una importante filiale italiana con sede a Lodi. L’azienda ha scelto di avvicinarsi al mondo dello sport forte di un’offerta terapeutica che si rivolge, in modo particolare, alle persone che conducono una vita attiva, e agli sportivi sia amatoriali che professionisti. I traumi sono comuni fra gli atleti e le persone che praticano il calcio a livello amatoriale e agonistico. IBSA offre un’ampia scelta di prodotti specifici, studiati, sviluppati e messi a disposizione del medico e dei suoi pazienti sportivi per accelerare il processo di guarigione ma anche per prevenirne la ricaduta. IBSA è un'azienda farmaceutica a capitale privato, fondata a Lugano nel 1945 e oggi presente con i propri prodotti in oltre 80 paesi nei 5 continenti. Il Gruppo conta 13 filiali in Europa, Cina e Stati Uniti e impiega complessivamente 2.000 persone, distribuite fra le diverse sedi e siti produttivi e nei suoi 14 laboratori di Ricerca e Sviluppo in tutto il mondo. Grazie ad un ampio e competitivo portafoglio prodotti, che copre 9 principali aree terapeutiche, IBSA ha raggiunto una posizione di primo piano nei mercati mondiali: in particolare, è il quarto maggiore operatore nell’area Fertilità e uno dei leader mondiali nei prodotti a base di acido ialuronico.