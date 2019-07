Dopo Filloy, ecco Udanoh: ufficiale il nuovo lungo della Reyer

La Reyer batte il secondo colpo di mercato. Ike Joseph Udanoh, centro di 203 centimetri dotato di passaporto statunitense e nigeriano, vestirà la maglia orogranata nella stagione sportiva 2019/2020. Nato a Detroit, nell’ultima stagione ha vestito le maglie di Cantù e Avellino in Serie A. A Cantù ha giocato 18 incontri, a 12,5 punti e 9 rimbalzi di media, con Avellino, invece, è sceso in campo in 16 incontri ufficiali (12,2 punti e 8,3 rimbalzi).

La carriera

Dopo l’uscita dal College di Wayne St., dal 2012 Udanoh ha giocato in Uruguay (Larre Borges), Qatar (Al Ahli), Austria (Raiffeisen Wels), Finlandia (Bisons Loimaa e Tapiolan Honka). Dopo la prima parentesi italiana, in LegaDue (Ferrara e Mantova), ha disputato anche un campionato in Francia (Hyeres-Toulon Var) e uno in Kazakhstan (Astana, con cui ha vinto nel 2018 campionato e coppa nazionale).

«Entusiasta di questa esperienza»

«Sono entusiasta di far parte dell’Umana Reyer e ringrazio la società per l’opportunità - queste le prime parole di Udanoh - è eccitante giocare a Venezia e in un grande club come quello orogranata, ho sempre e solo sentito grandi cose su questa organizzazione. Non vedo l’ora di inserirmi per dare il mio contributo ed aiutare a continuare la costruzione della cultura vincente che l’Umana Reyer ha già iniziato da anni».