Il Venezia calcio a 5 vince la Coppa Veneto Csi

"Il Venezia calcio a 5 conquista la Coppa Veneto CSI della stagione sportiva 2018-2019. Dopo aver battuto in semifinale, al PalaFerroli di San Bonifacio (VR), il quintetto veronese di Caldiero per 10 a 3; la formazione neroverde vince anche la finalissima a Verona per 11 a 1 contro la Polisportiva S. Rita di Rovigo e porta a Venezia il trofeo regionale. La rosa: Gioele Seguso, Giovanni Vianello, James Zennaro, Leonardo Ranuffi, Leonardo Vatrella, Mario Puppin, Matteo Settimo, Matteo Zennaro, Mattia De Roma, Mattia Mutti, Michael Zane, Moreno Regini, Niccolò Busetto, Samuele Seguso e Simone Scarpa".