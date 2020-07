Il Venezia strappa un pareggio al Benevento ma il punto non serve

Il Benevento dell'ex mister Inzaghi, già ormai in clima vacanza, accoglie il Venezia di mister Dionisi che vuole a tutti i costi approfittare della promozione raggiunta dagli avversari per provare a vincere.

La partita

Il Venezia parte subito con il piglio migliore anche se al 10' rischia con Tello: bravo Lezzerini a rispondergli. Gli arancioneroverdi in questo frangente giocano meglio, impostano e costruiscono: sui piedi di Longo una conclusione insidiosa del lagunare che trova Montipò comunque pronto, mentre al 35' Capello spedisce la palla sul fondo. La gara si spegne e le squadre vanno negli spogliatoi senza regalare altre fiammate. Nella ripresa, invece, bastano sette minuti per sbloccare il risultato: è il Venezia a passare in vantaggio grazie alla bella conclusione di Montalto che beffa l'estremo difensore giallorosso. Un vantaggio però durato pochissimo: Sau anticipa la difesa veneziana di testa e sigla l'1-1 dopo soli quattro minuti. Il Venezia prova a non perdere la testa, il Benevento prova a imporsi e al 75' colpisce un legno con la deviazione di Modolo. Una chiusura col brivido per il team veneto che pur realizzando un'ottima prestazione guadagna un punto che a poco serve per allontanarsi dalla zona play out.

Benevento-Venezia 1-1

Reti: 51'pt Montalto, 56'pt Sau

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Maggio, Tuia, Barba, Letizia; Hetemaj, Del Pinto, Tello; Insigne, Improta; Sau. A disp.: Manfredini, Gori, Rillo, Volta, Pastina, Basit, Gyamfi, Di Serio, Moncini, Gentile, Alfieri. All.: Inzaghi

VENEZIA (4-3-1-2): Lezzerini; Lakicevic, Modolo, Marino, Ceccaroni; Lollo, Fiordilino, Maleh; Capello; Montalto, Longo. A disp.: Bertinato, Pomini, Fiordaliso, Zuculini, Vacca, Caligara, Zigoni, Monachello, Riccardi, Cremonesi, Firenze. All.: Dionisi