Julyan Stone si prepara alla sua quarta stagione con la Reyer: in orogranata anche nel 2019/2020

Buone notizie in casa Reyer. Il playmaker di Alexandria (Virginia, USA) Julyan Stone vestirà infatti i colori dell’Umana per la quarta stagione, la seconda consecutiva. Stone, che ha firmato un accordo 2+1 nell’estate 2018, ha disputato 127 partite ufficiali in orogranata, contribuendo alla conquista di due titoli tricolori in tre anni.

Pedina importante

Beniamino dei tifosi per leadership, mentalità e il suo essere sempre positivo e sorridente, è una pedina importante del roster a disposizione di coach De Raffaele e le statistiche non dicono tutto del suo impatto sul parquet. Una curiosità statistica, però, spiega bene l’uomo-squadra che è Julyan Stone: un playmaker con più rimbalzi che tiri dal campo tentati. E’ inoltre il terzo giocatore dell’Umana Reyer per presenze nei playoff (45, dietro a Bramos e Tonut).