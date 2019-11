Una raccolta fondi per sostenere la kayak Querini: «Ci trasferiamo a causa del moto ondoso»

Il Kayak Team Querini di Venezia ha lanciato una campagna di crowdfunding per cercare di accumulare risorse preziose per la sopravvivenza della squadra. «Le società remiere attraversano grosse difficoltà a causa del moto ondoso nella laguna di Venezia - spiegano -. Per allenarci in kayak abbiamo la necessità di trovare delle acque calme e, sfortunatamente, non possiamo più farlo fuori dalla nostra sede storica (in zona fondamente Nove, ndr). Ci allenavamo lì fin dai primi anni ‘70 e ora la nostra attività è messa in seria difficoltà».

I ragazzi sono andati in cerca di un altro posto dove allenarsi in sicurezza. «Quest’anno abbiamo trovato nella collaborazione con la Lega Navale di Venezia a Malamocco un’ottima soluzione - spiegano -. Amiamo Venezia e i suoi giovani: per questo motivo, e nonostante tutte le complicazioni, i nostri allenatori stanno lavorando insieme ai ragazzi donando tempo, energia e passione. Per l’anno prossimo ci piacerebbe poter acquistare alcune nuove barche multiple, oltre a coprire le spese per partecipare alle trasferte e per i contributi di iscrizione alle gare». Il termine della raccolta è il 4 dicembre.

Donazioni a questo link