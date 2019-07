La carica dei mille

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

Riceviamo e pubblichiamo:

"In questi primi giorni di luglio la spiaggia di Bibione è teatro di un’allegra e spensierata invasione: più di mille ragazze e ragazzi sono protagonisti di tre importanti eventi, che si svolgono in contemporanea e che hanno nello sport il loro fondamento. Squadre di atleti che vanno dagli under 10 agli under 20 si confrontano nell’edizione summer del Beach & Volley Junior, torneo competitivo che coinvolge 50 team provenienti da ogni parte d’Italia. C’è l’ormai abituale presenza di Eat Sleep Play Camp con Maurizia Cacciatori, icona del volley italiano, coach di riferimento di un percorso di beach volley, alternato a lezioni tecniche di pallavolo, che raccoglie ragazzi tra i 9 e i 20 anni di età. Infine, il camp Luxottica, iniziativa riservata ai figli dei dipendenti della multinazionale dell’occhialeria con un’età che va dai 12 ai 16 anni. È l’attività sportiva a farla da padrone in questo rovente inizio estate, con ben 100 campi da gioco allestiti sulla spiaggia ed uno staff di importanti atleti di serie A e tecnici federali qualificati chiamati ad istruire e supervisionare i ragazzi. Sull’arenile di Bibione si sta quindi svolgendo una entusiasmante settimana dello sport giovanile “on the beach” tra una battuta, un palleggio, ed anche un tuffo in mare oppure in piscina. Un’occasione dove, al di là delle attività ludico-motorie e del perfezionamento delle nozioni di beach volley e pallavolo, i partecipanti vengono educati ai più alti valori dello sport: saper fare squadra, il fair play e la socializzazione emotiva, senza dimenticare mai il loro divertimento. L’organizzatore dei tre eventi è SportFelix, brand di Raduni Sportivi, Tour Operator italiano che da oltre vent’anni opera nel settore del turismo sportivo, focalizzando la sua attività nell’ideazione, organizzazione e promozione di eventi a forte valenza sportiva, tra cui i camp giovanili e che annovera tra le sue partnership, le più importanti aziende internazionali. Inoltre collabora da sempre con la FIPAV (Federazione Italiana Pallavolo) nell’organizzazione e nella promozione di progetti mirati allo sviluppo dell’attività sportiva giovanile".