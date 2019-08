Lorenzo Lollo in arancioneroverde: il centrocampista arriva dall'Empoli a titolo definitivo

Lorenzo Lollo è un nuovo giocatore del Venezia. Il centrocampista in queste ore ha infatti firmato il contratto con la società arancioneroverde che lo legherà al team per i prossimi due anni.

Carriera

Un passaggio dall'Empoli, quello di Lollo, a titolo definitivo. Il centrocampista nativo di Carrara, che in carriera ha disputato 232 partite tra i professionisti, nel corso della scorsa stagione ha vestito le maglie di Empoli e Padova, vestendo in carriera anche le maglie di Carpi in Serie B ed in Serie A, e dello Spezia.