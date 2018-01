Tutti di corsa in centro a Maerne, in 1300 per la Lucciolata della Solidarietà VIDEO

Si è svolta domenica mattina la dodicesima edizione della "Lucciolata della Solidarietà", 1300 circa i partecipanti, tra semplici appassionati della gara non competitiva e professionisti. La partenza alle 9 da Piazza Giotto di Maerne, dopo un minuto di silenzio in memoria di Maurizio Stievano, venuto a mancare pochi giorni fa, al quale è stata dedicata l'intera giornata.

Ricavato in beneficenza

Piena soddisfazione per il presidente dell'associazione "Sport & Eventi" Loris Benetti, che ha organizzato l'evento insieme alla moglie Sonia Galardi e a al proprio staff. Come per le precedenti edizioni, tutto il ricavato delle quote di iscrizione sarà devoluto in beneficenza ad associazioni e famiglie in difficoltà.