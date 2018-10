Meno 5 al via della Venice Marathon, 13mila gli iscritti: il più anziano ha 84 anni

Mancano 5 giorni al via della 33esima Huawei Venice Marathon, edizione che vedrà ai nastri di partenza 13mila runner: 6mila impegnati nella distanza breve, la 10 chilometri, e 7mila che si cimenteranno, invece, nella gara regina, la 42k. Domenica mattina (28 ottobre), gli atleti formeranno un lungo serpentone colorato, che unirà in un abbraccio ideale la Riviera del Brenta, Mestre e Venezia, fino a Riva Sette Martiri, traguardo unico per le due corse.

La presentazione

La manifestazione è stata presentata martedì mattina nell'auditorium di M9, alla presenza di Valerio Zingarelli, amministratore delegato di Polymnia Venezia, e Piero Rosa Salva, presidente del Venicemarathon Club. «Abbiamo 33 anni di storia - ha commentato - ma tanta voglia di rinnovarci ogni volta con elementi sempre nuovi per regalare esperienze diverse ai nostri maratoneti. Siamo entusiasti di modificare quest’anno il nostro percorso di gara, per impreziosirlo con questo inedito passaggio all’interno di M9 che è attualmente ancora chiuso al pubblico”».

La maratona in cifre

La maratona è fatta di atleti ma anche di numeri. Al via della competizione ci saranno circa 5mila donne (circa il 40% dei partecipanti alle due gare), e 3mila stranieri provenienti da 67 nazioni differenti. Paesi più rappresentanti dopo l'Italia sono la Francia con 671 iscritti, la Gran Bretagna (544) e la Germania (215). Un pattern variegato e misto, con atleti vari dal punto di vista angrafico. I più anziani in gara saranno Marcello Fumagalli di 84 anni tra gli uomini e Fiorenza Simion di 78 tra le donne.

In mezzo all'M9: la novità

Solo per il 2018, ci sarà una deviazione al percorso "consolidato". All'altezza del centro storico di Mestre, nell'area pedonale, gli atleti transiteranno attraverso l'M9, il nuovo polo museale della città, che verrà inaugurato il prossimo primo dicembre. Il serpentone accederà da via Pascoli ed uscirà quindi su via Poerio, inaugurando a suo modo gli edifici che ospiteranno il nuovo museo del '900.

Il via

La maratona prenderà il via alle 9.15, come di consueto, dalla splendida cornica di Villa Pisani a Stra, che ospiterà tutti i servizi pregara, rendendo la manifestazione sempre più unica nel suo genere. La 10k, invece, partirà alle 8.30, dal parco San Giuliano, con l'arrivo dei vincitori previsto attorno alle 9.30. I primi della maratona, invece, dovrebbero giungere sul traguardo lagunare attorno alle 11.25.

Il percorso

Dopo il via da Villa Pisani, il percorso costeggia il fiume Brenta, tra ville e palzzi settecenteschi, unendo idealmente i comuni di Stra, Fiesso d'Artico, Dolo e Mira al tratto intermedio della terraferma veneziana (Malcontenta, Marghera e Mestre), dove la gara si inserisce nel cuore del tessuto urbano. Gli atleti proseguiranno quindi attraverso M9, Parco San Giuliano e Ponte della Libertà, fino ad arrivare in laguna, con traguardo fisssato in Riva Sette Martiri.

Dove vederla