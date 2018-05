Campionato di B, Marcello Falzerano premiato miglior centrocampista della serie cadetta

Protagonista di un'ottima stagione con il Venezia, con il quale è attualmente in lotta per la promozione in serie A, il centrocampista del Venezia Marcello Falzerano è stato insignito del premio gi miglior centrocampista della Serie B. Un riconoscimento che non dovrà scalfire la concentrazione del mediano, impegnato nei playoff con i compagni guidati da mister Filippo Inzaghi (a meno di miracoli dell'ultimo minuto: a due giornate dal termine della serie cadetta, sono 2 i punti che separano gli arancioneroverdi dal Frosinone, secondo in classifica generale).

Miglior centrocampista e miglior ds

Falzerano sarà premiato lunedì prossimo al Coconuts di Rimini, nel corso del Gran Galà Top 11 Serie B. Non solo uomini di campo: per il Venezia, infatti, sarà premiato anche il responsabile dell'area tecnica del club Leandro Rinaudo, come direttore sportivo dell'anno. Le premiazioni saranno trasmesse in diretta su Sportitalia, a partire dalle 21.