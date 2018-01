Accordo raggiunto con il Crotone, approda al Venezia l'attaccante Marco Firenze

Rinforzi di metà campionato per il Venezia FC di Pippo Inzaghi: la società comunica di aver trovato l’accordo con la F.C. Crotone per il prestito con diritto di opzione e contro opzione dell’attaccante Marco Firenze, classe 1993. L'accordo è valido fino al 30 giugno 2018.

Finora cinque reti in campionato

Nella stagione in corso Firenze era in forza, sempre in prestito, alla Pro Vercelli, con cui ha collezionato 17 presenze e realizzato cinque reti in campionato e una in Coppa Italia. Il giocatore sarà a disposizione di mister Inzaghi a partire dall’allenamento di giovedì pomeriggio al centro sportivo Taliercio. Prossimo appuntamento del calendario di serie B per i Leoni è il 20 gennaio, in trasferta contro la Salernitana.