Matteo Cibin confermato alla guida della c gold

"La Pallacanestro Mirano con orgoglio annuncia la conferma come head coach della Prima Squadra maschile di Matteo Cibin. Il tecnico veneziano guiderà per la terza stagione la formazione biancoazzurra che sarà impegnata nel massimo campionato regionale, la C Gold. Classe 1984, Cibin continuerà la sua avventura a Mirano iniziata nel novembre 2018 quando iniziò l’incredibile rincorsa e la scalata in C Silver che portò poi alla storica promozione in C Gold. «È un grande orgoglio per me fare parte della Pallacanestro Mirano¬ – ha detto Cibin – Sono contento per questo rinnovo e ringrazio la società per la fiducia. L’anno scorso abbiamo incontrato qualche difficoltà dopo la cavalcata della stagione precedente in C Silver, e questo attestato di stima sarà un ulteriore stimolo per me. Sento un grande senso di responsabilità per questo incarico, che mi servirà a dare ancora di più alla squadra nell’intento di provare a raggiungere i migliori obiettivi». Dopo la sosta per l’emergenza sanitaria, all’orizzonte c’è una stagione con molte incognite, ma anche con la consapevolezza che Mirano vuole essere protagonista: «Ci attende un campionato molto difficile, perché molto squadre nonostante tutto si sono rinforzate e anche noi cercheremo di migliorarci. Certamente faremo tesoro dell’esperienza della scorsa stagione, abbiamo fatto conoscenza con questo campionato e quindi cercheremo di complicare la vita a squadre che si stanno organizzando con roster importanti. Il nostro obiettivo? È evidente che vogliamo mantenere questa categoria, cercando di raggiungere i migliori risultati possibili». Fondamentale sarà lavorare molto bene alla ripresa degli allenamenti visto che mai come in questa stagione la preparazione avrà un valore decisivo per gli atleti: «L’importante sarà sapere il prima possibile le date di inizio della stagione per organizzare al meglio la preparazione» conclude Cibin. Assieme a Cibin è stato confermato anche l’intero staff della Prima Squadra con il vice Carlo Squizzato e il preparatore atletico Simone Tamiello"