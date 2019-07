Bramos resta alla Reyer per la quinta stagione: l'uomo dei record è sempre più orogranata

Michael Bramos sempre più orogranata: è stato raggiunto, infatti, in queste ore l'accordo tra il giocatore e la società che vuole il numero 6 ancora a Venezia per la quinta stagione consecutiva.

Record

Idolo dei tifosi per ciò che ha contribuito a vincere con le sue giocate ma soprattutto per la sua abnegazione e attaccamento alla maglia. Michael Bramos è già nella storia della Reyer e non solo per i numeri. Bramos è l’uomo dei momenti decisivi, dalla tripla di Gara5 con Trento al tap-in della vittoria a Milano. Ed è stato capace di prodursi in prestazioni monstre nelle gare decisive delle serie playoff: 19 punti in Gara5 con Trento, 22 punti in Gara5 a Cremona e Gara7 di finale con Sassari. La prossima sarà la sua quinta stagione in orogranata. Michael Bramos è anche l’uomo dei record delll’Umana Reyer. Per lui parlano le cifre:

232 partite in quattro stagioni;

4187 minuti in Serie A (quarto nella storia Reyer);

48 partite playoff (primo nella storia Reyer);

449 punti nei playoff in Reyer (secondo nella storia);

326 triple con Reyer in Serie A (primo nella storia orogranata);

100 triple nei playoff (primo nella storia);

51,2% da 2 punti in Serie A;

41,3% da 3 punti in Serie A.