Watt prolunga il contratto: la Reyer continua a puntare in grande con il suo top scorer

È forse il giocatore che nell'ultimo triennio ha inciso di più sul parquet, finendo nelle ultime due stagioni nel miglior quintetto del campionato e migliorando anche il proprio rendimento (nell'ultima stagione, pur incompleta, 14,5 punti e 7,4 rimbalzi di media). La Reyer ha annunciato ufficialmente il prolungamento del contratto di Mitchell Watt, centro titolare degli orogranata e vero proprio staconovista: negli ultimi 3 anni, infatti, ha disputato tutte le partite, 168 in tutto, alla pari del solo Andrea De Nicolao, anche lui fresco di rinnovo .

Mitchell Watt continua in orogranata

«Sono entusiasta di proseguire la mia carriera in Reyer per due motivi principali - ha detto il "centrone" statunitense - In primo luogo per la grande familiarità che ho con la società e con tutto l’ambiente veneziano, per me e la mia famiglia questa è una seconda casa. Inoltre sono orgoglioso di far parte di questa organizzazione perché è un gruppo di lavoro vincente, stiamo scrivendo pagine di storia sportiva e continuiamo a crescere anno dopo anno. Per me è motivo di vanto essere parte dell’Umana Reyer”. Watt si è dimostrato molto soddisfatto della filosofia del club, che sta confermando molti dei giocatori che hanno portato a casa l'ultimo scudetto assegnato (2018/2019): «Questo è un punto di forza, - ha spiegato Watt - ci dà solidità, unione di intenti e familiarità. In Reyer c’è una visione comune, tutti vogliono la stessa cosa, vincere».