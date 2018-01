Il Venezia perde il suo ariete: Stefano Moreo passa al Palermo. Ora si punta su Vido

Da giovedì l'attacco del Venezia perde una pedina importante. È stata un'operazione lampo quella che ha portato all'acquisto del numero 9 dei lagunari Stefano Moreo da parte del Palermo, capolista nella serie cadetta. A darne notizia è stata la stessa società arancioneroverde, che ha comunicato di aver trovato l'accordo con i siciliani sulla base di un prestito con obbligo di riscatto a fine stagione per la punta 24enne di Milano. "La società Venezia Fc - si legge in nota - ringrazia Stefano Moreo per l’importante contributo fornito in queste due stagioni (sono 52 presenze e 13 le reti realizzate) e gli augura i migliori successi sportivi e professionali".

Le mosse sul mercato

Ora la società di Joe Tacopina dovrà giocoforza ricorrere al mercato per trovare il suo nuovo ariete per continuare a coltivare il sogno di accedere ai playoff di serie B. Dopo aver perso il duello di mercato con la Ternana per l'acquisto di Federico Piovaccari, l'obiettivo numero uno sembra essere ora il 20enne Luca Vido, prima punta di Bassano del Grappa in forza all'Atalanta, con 4 presenze all'attivo in serie A nella stagione in corso. Anche in questo caso, però, la concorrenza è folta. L'obiettivo è quello di far leva sui buoni rapporti tra l'attaccante e Filippo Inzaghi, che lo lanciò qualche anno fa quando allenava la Primavera del Milan.