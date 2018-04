Venezia a valanga contro il Novara: tre reti ai padroni di casa e la classifica sorride ai Leoni

Il Venezia fa un buon gioco dopo la brutta partenza e ottiene una vittoria convincente in trasferta, portandosi a pari punti in classifica con il Bari, in sesta posizione. Tre gol contro il Novara al Silvio Piola, con doppietta di Marsura e Falzerano in stato di grazia. Pippo Inzaghi e i suoi possono festeggiare, soprattutto per la prestazione mostrata nella seconda metà della gara.

Svantaggio e pareggio

Subito una punizione conquistata dai leoni per fallo su Marsura. Calcia Del Grosso, la palla viene deviata sul fondo da un giocatore lagunare. Al 10° traversone di Bruscagin, Montipò in presa alta anticipa tutti. Al 16° ammonizione a Del Grosso. Un minuto più tardi è il Novara a passare in vantaggio: errore di Audero su tiro da lontanissimo di Casarini, palla che rimbalza più di una volta e inganna il portiere del Venezia che regala il vantaggio ai padroni di casa. Poi occasione per i Leoni al 25°, con Fabiano che si procura il secondo angolo lagunare: sempre Del Grosso, Del Fabro vicino all'autogol. Poco altro fino al 43°, quando Marsura infila una bella rete di testa su assist di Falzerano. Il primo tempo si conclude in parità.

Vantaggio

Passa un quarto d'ora nel secondo tempo e al 60° c'è l'assist di Calderoni per Sciaudone che da posizione ottimale manda altissimo. Pochi secondi più tardi ci prova da fuori area Casarini, anche per lui palla alle stelle. Ma due minuti dopo è il Venezia a riportarsi in attacco: splendida azione di Falzerano che percorre tutta la metà campo avversaria trovando la forza per crossare e servire una splendida palla a Bruscagin, che batte Montipò. Arancioneroverdi in vantaggio.

Terzo gol

Al 67° ci provano i padroni di casa, ma la provvidenziale uscita bassa di Audero anticipa la conclusione di Puscas servito da Orlandi. All'81° altra gran giocata di Falzerano, uomo assist della partita: tocco per Marsura che di sinistro infila per la terza volta Montipò, regalandosi la prima doppietta in serie B e blindando la vittoria. Il triplice fischio dell'arbitro sancisce il successo dei Leoni in trasferta: 3 punti importantissimi in chiave play-off.