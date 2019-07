La nuova maglia del Venezia per la stagione 2019-2020

Ecco la nuova maglia Home 2019-2020 del Venezia Fc: è realizzata da Nike, con cui il club ha sottoscritto l’anno scorso un contratto triennale, ed è costuita da un kit interamente personalizzato in produzione su cui spiccano in maniera forte i colori sociali arancioneroverdi. Le tre fasce verticali occupano infatti in proporzioni uguali l’intera larghezza della maglia.

La nuova divisa

Tra le novità del kit 2019-2020, il restyling della scritta Venezia FC presente al centro del petto; sul pantaloncinocompare per la prima volta l’acronimo VFC (Venezia Football Club), che caratterizzerà anche tutta la linea lifestyle disegnata in esclusiva per il club da Nike e che verrà presentata prossimamente. New entry il calzino coordinato al kit, non più in tinta unita come nelle precedenti stagioni ma con i colori sociali arancio nero verdi che corrono attorno al polpaccio. Il retro maglia, infine, è impreziosito da un inserto in mesh arancio nero verde. Cambia anche il font utilizzato per personalizzare la maglia con nomi e numeri.

Caratteristiche tecniche

La maglia Home è realizzata in poliestere con tecnologia Nike dry-fit. A differenza della maglia della passata stagione, il collo è a “V” e la manica raglan conferisce un confort migliore. Il pantaloncino è anch’esso in tessuto Nike dry-fit che consente il massimo comfort dal primo all’ultimo minuto di gioco. Anche i calzettoni sono realizzati con tecnologia Nike dry-fit. La maglia gara Home è già in vendita nello store online del Venezia e nei negozi fisici (in campo Sant'Aponal, 1067 e presso l'M9 di Mestre).