Olimpiadi invernali over 50, trionfa Paolo Bressan di Venezia: 82 anni e non sentirli

L'età avanza per tutti, ma c'è chi di invecchiare non ha proprio voglia, mantenendosi attivo e, in alcuni casi, eccellendo anche nelle discipline sportive. Si è conclusa ad Andalo, sulla Paganella Ski Area, la seconda edizione delle Olimpiadi invernali dedicate agli over 50 organizzate dall'Associazione 50&Più. Se nella categoria donne ad imporsi è stata una bellunese, Maria Teresa Bianchi con 62,50 punti, tra gli uomini ha trionfato Paolo Bressan di Venezia con 73 punti, seguito da Giulio Constantini di Belluno (71) e Piero Bertolani di Lucca (60).

Il vincitore

Paolo Bressan, 82 anni, alla sua prima Olimpiade invernale, ma con ben 5 partecipazioni a quelle estive, si è cimentato in tutte e quattro le discipline. "Vado sugli sci un giorno sì e un giorno no, per due o tre ore consecutive negli impianti della Val di Sole - ha spiega - Se ci fosse stata una quinta disciplina in cui poter gareggiare, non mi sarei tirato indietro".

L'evento

La manifestazione sportiva, che ha ricevuto il patrocinio della provincia autonoma di Trento, si è svolta nella splendida cornice di Andalo, a 1.050 metri sull'altopiano della Paganella, dal 31 gennaio al 4 febbraio 2018. I partecipanti si sono sfidati in 4 differenti discipline suddivise in categorie in base all'età: sci di fondo classico e pattinato, camminata di regolarità e doppia manche di discesa slalom.