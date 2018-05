Padova - Venezia Nettuno Lido inizia il torneo "Gino Zago"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

"Si apre mercoledì 2 maggio, presso il centro sportivo di Bojon, con la sfida tra i detentori del Calcio Padova e il Venezia Nettuno Lido, la settima edizione del Torneo regionale di calcio riservato alla categoria Allievi e dedicato alla memoria di “Gino Zago”, indimenticabile dirigente dell'Asd Bojon, scomparso alcuni anni fa per una male incurabile. Un inizio in grande stile, per una manifestazione che da tempo si conferma come una vetrina importante per i futuri calciatori.

Il Torneo, anche quest'anno, raggiunge infatti numeri impressionanti: 16 squadre iscritte divise in 4 gironi, 32 partite serali, 448 calciatori a referto, 48 tra dirigenti e mister partecipanti, 30 persone che si dedicano per un intero mese all'organizzazione dello stesso, 98 sponsor che hanno dato il loro contributo in maniera concreta. Importanti il lotto delle partecipanti.

Oltre al già citato Calcio Padova, ricordiamo la presenza, tra gli altri, del FC Venezia e dell'AC Mestre, della Miranese e del Calcio Fosso', dell'Abano Calcio e dell'Este, della Piovese e del Bocar Juniors di Rovigo, del Calcio Dolo e del San Donà Don Bosco, del Real Martellago e della Polisportiva Sacra Famiglia, dell'Asd Vigonovo e dei padroni di casa della Pro Athletic.

La fase a gironi si concluderà Lunedì 28 maggio, passeranno le prime due di ogni gruppo. I quarti di finale inizieranno il giorno 30 maggio, le semifinali si terranno invece il 5 giugno per arrivare ala serata conclusiva con le finali per il titolo e per il terzo posto venerdì 8 giugno."