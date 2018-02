Parma Venezia, 27esima giornata di serie B: cronaca e risultato finale del match

Dopo il bel successo sull’Avellino, il terzo nelle ultime quattro partite, il Venezia sarà impegnato nell’anticipo di venerdì sera a Parma, in uno scontro che vorrà dire tanto in zona playoff. In classifica, infatti, gli arancioneroverdi occupano la sesta posizione, due punti avanti proprio ai ducali.

Parma in crisi

Parma che sta attraversando un periodo difficile, con una sola vittoria nelle ultime nove gare. L’ultima uscita, poi, ha visto la squadra di mister D’Aversa soccombere contro l’Empoli, con il 4 a 0 finale a testimoniare la difficoltà del momento dei crociati. A fine gara, capitan Lucarelli ha chiesto scusa ai tifosi per una prestazione che non rispecchia il tasso tecnico presente in rosa. Fischio d'inizio alle 21.