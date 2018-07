Pattinaggio artistico sandonatese: gli appuntamenti alle competizioni internazionali

L’associazione sportiva dilettantistica “Accademia pattinaggio artistico sandonatese” si contraddistingue e rende orgogliosa la Città di San Donà di Piave, partecipando a competizioni di federazione e promozionali in varie specialità da singolo, a solodance, a quartetti e gruppi, con ottimi risultati. Le atlete che hanno un’età compresa dai 9 ai 17 anni, hanno raggiunto diversi meritevoli risultati, che l’mministrazione comunale intende rendere noti.

Solodance

Per la specialità “solodance” Vittoria Fregonese, campionessa regionale e Caterina Giacomini, vicecampionessa regionale, parteciperanno al prossimo campionato italiano a Piancavallo, per il singolo Camilla Seno terza classificata al campionato regionale, parteciperà per il Veneto alla Trofeo delle Regioni a Mirandola.

Gruppi

A Bovolenta, dal 17 al 20 maggio, si è svolta la "7 Teamcup", competizione di pattinaggio artistico a rotelle. L’Accademia pattinaggio Artistico sandonatese si è classificata prima su 54 società categorie gruppi e quartetti, con i seguenti risultati: primo classificato gruppo Abracadabra, Girotto Meghy, Perissinotto Lia, Fregonese Angelica,Giraldi Anya,Guernier Federica, Lorenzon Angela, Marin Camilla, Masiero Viola, Teso Elisa, Pin Veronica, Martini Lisa, Gnes Vanessa. Secondo classificato gruppo Elfi: Gnes Arianna, Calcide Rebecca, Zanutto Alice, Pagotto Alina, Dus Glenda, Gobbo Annagiulia, Nichele Beatrice, Costantini Sofia, Rizzetto Rachele, Trevisiol Sara.

Categorie

Tantissimi i podi in diverse categorie: primo posto per Eleonora Carnieletto, Ionascu Nelly, Sonia Ghilotti, Francesca Bailo. Secondo posto per Capobianco Zoe, Angelica Fiocchetti, terzo posto per Vittoria Fregonese e ottimi piazzamenti per tutte le altre atlete. Il 29 giugno la partecipazione al Trofeo Internazionale Anfora a Pola, in Croazia, ha comportato il seguente esito: prima, Seno Camilla, seconda, Ionascu Nelly, quinta: Caldo Rebecca.

Lo sport

Il sindaco della Città di San Donà di Piave, Andrea Cereser, ringrazia per i meriti dell’Associazione, per la dedizione e l’impegno rivolti alla conoscenza della disciplina artistica e per l’ottimo lavoro svolto finalizzato alla preparazione educativa e atletica delle giovani campionesse. La visione della pratica dello sport come strumento di crescita socio-personale viene sostenuta dall’attuale amministrazione, che riconosce la promozione e il supporto al mondo dello sport come obiettivo di condivisione istituzionale.