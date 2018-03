La proposta di Malagò: "Federica Pellegrini membro Cio in quota atleti a Tokyo 2020"

Il presidente del Coni Giovanni Malagò apre la strada alla candidatura di Super Fede. "Dispiace per la mancata elezione di Armin Zoeggeler come membro Cio in quota atleti a PyeongChang. Ci riproveremo a Tokyo 2020 con Federica Pellegrini". L'annuncio del numero del Comitato olimpico è arrivato al termine della Giunta nazionale tenutasi lunedì al Foro Italico.

Dopo le Olimpiadi

Fede, quindi, coma ha avuto modo di annunciare a più riprese, chiuderà la carriera con l'Olimpiade nipponica, e poi potrà mettere a disposizione il suo enorme bagaglio di esperienza nella rappresentanza degli atleti italiani.