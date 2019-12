Il Venezia rialza la testa in trasferta nonostante un palo avversario: contro il Perugia i tre punti

Nel match che chiude il 2019 e il girone d'andata il Venezia va a far visita al Perugia. Tra le fila di mister Dionisi manca Aramu, sostituito per squalifica.

Partita

La gara si mette meglio per il Venezia già dopo una manciata di minuti: Caligara, in particolare, è bravo in un disimpegno e il tiro cross si spegne a fil di palo, tra i brividi della difesa umbra. Il Venezia prova ad alzare il baricentro e al 24' va a segno: gli arancioneroverdi su punizione trovano la rete. E' Montalto a finalizzare lo schema e trovare lo 0-1. Il Perugia prova a reagire ma i lagunari controllano e disinnescano ogni debole tentativo avversario. Il Venezia è pimpante e nella ripresa già al 12' mette in difficoltà i padroni di casa: Capello serve Caligara che conclude ma viene murato e il tentativo finisce in un nulla di fatto. Al 16' il Perugia resta in dieci: Rosi interviene a gamba tesa e rimedia il cartellino rosso diretto. Una batosta per il Grifo che, dopo un iniziale sbandamento, però, non demorde e dopo un break pericoloso del Venezia cerca di trovare la rete del pareggio: sfortunato Melchiorri che, con una bella girata, colpisce solamente il palo. Pochi secondi dopo l'arbitro fischia la fine del match: il Venezia tira un sospiro di sollievo, per il Grifo è sprofondo rosso.

Perugia-Venezia 0-1

PERUGIA (4-3-2-1): Vicario, Rosi, Sgarbi, Gyomber, Nzita; Falzerano, Carraro (1' st Capone), Nicolussi Caviglia (31' st Melchiorri); Dragomir (15' st Balic), Buonaiuto; Iemmello. A disp.: Fulignati, Albertoni, Rodin, Mazzocchi, Konate, Falcinelli. All. Massimo Oddo

VENEZIA (4-3-1-2): Lezzerini; Lakicevic, Modolo, Casale, Ceccaroni; Maleh (36' st Cremonesi), Fiordilino, Caligara; Capello (28' st Suciu); Bocalon, Montalto (28' st Senesi). A disp.: Bertinato, Pomini, Fiordaliso, Zuculini, Vacca, Gavioli, Zigoni, Di Mariano, Cremonesi, Simeoni. All. Alessio Dionisi

ARBITRO: Antonio Di Martino di Teramo

MARCATORI: 24' pt Montalto (V)

NOTE: Espulso: al 16' st Rosi (C) per gioco pericoloso, al 51' st Iemmello P) per proteste.