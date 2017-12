Nella tana del lupo: gli undici di Zeman sfiancano i veneziani, poi l'1-0 nel finale

Il turno infrasettimanale del campionato di Serie B si gioca nella serata di giovedì 28 dicembre allo stadio Adriatico di Pescara, tana di uno degli allenatori che ha già apposto il proprio nome nell’albo delle legende del calcio: Zdenek Zeman. L’imperativo per i veneziani è quello di ritornare alla vittoria, lo stesso dicasi per gli abruzzesi, distanti solo tre punti dagli arancioneroverdi.

La prima frazione di gara vede protagonisti gli ospiti: Fabiano e Pinato colpiscono un palo per ciascuno e il vantaggio sembra a portata di mano per tutti i 45 minuti iniziali, se quest’ultimi terminano in pareggio è per il poco cinismo veneziano sotto porta e per la quasi assente manovra offensiva del Pescara.

Al rientro dagli spogliatoi entrambe le squadre sembrano decise a strappare i tre punti e mettono in campo il giusto agonismo per raggiungere l’obiettivo: è soprattutto il Pescara a mostrare un evidente aumento di ritmo, Audero viene finalmente chiamato in causa e i veneziani sentono la pressione dovuta allo scorrere del tempo. La difesa arancioneroverde regge l’offensiva avversaria fino all’86’, quando Velzania trova il gol del vantaggio, che fissa il risultato sul definitivo 1-0.

Il Venezia esce sconfitto dall’Adriatico dopo una partita che – date le qualità degli undici – lascia il sapore amaro del rimpianto, specie per le responsabilità di un reparto offensivo che si conferma poco incisivo.

PESCARA: Fiorillo, Crescenzi, Coda, Perrotta, Mazzotta, Valzania, Proietti, Brugman, Mancuso, Pettinari, Capone. Allenatore: Zdenek Zeman

VENEZIA FC: Audero, Andelkovic, Cernuto, Modolo, Bruscagin, Fabiano, Bentivoglio, Pinato, Garofalo, Marsura, Moreo. Allenatore: Filippo Inzaghi