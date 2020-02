Il Venezia mantiene la sua fama fuori casa: contro il Pisa arrivano i tre punti

Arancioneroverdi a Pisa a caccia di punti. Il Pisa ha la stessa fame del Venezia, che almeno dal canto suo ha il fattore esterno: una sorta di magia che porta gli arancioneroverdi ad essere piuttosto implacabili lontano da Venezia.

La partita

Inizia meglio proprio il Venezia che fa salire in cattedra Aramu al 3' e al 13' sprecando però due buone occasioni. Alla mezz'ora si vede anche il Pisa: Masucci ci prova di testa, poi confeziona un ottimo assist per Minesso che però mette fuori. C'è tempo ancora per un'insidiosa conclusione di De Vitis che sfiora il palo prima del gioiello dello stesso Masucci che pennella una conclusione imparabile per Pomini: al 38' il Pisa è in vantaggio. Tempo 120 secondi e i lagunari riacciuffano il match: Longo viene atterrato in area e dal dischetto Aramu non sbaglia. Nel finale si supera Birindelli su Caligara. Appena dopo il the caldo gli arancioneroverdi passano in vantaggio: è ancora il man of the match dei veneti, Longo, a pescare l'angolino. Il Pisa prova il tridente e di fatto cerca di scardinare il risultato fino all'ultimo: ci provano De Vitis, Moscardelli e Vido ma senza fortuna. Il Venezia mantiene la sua fama fuori dalle mura casalinghe, il Pisa ingoia l'ennesimo boccone amaro della sua stagione.

Pisa – Venezia 1-2

Pisa (4-3-1-2): Gori; Lisi, Benedetti, Caracciolo, Birindelli; Pinato (80' Siega), De Vitis, Gucher; Minesso (62' Vido); Marconi, Masucci (75' Moscardelli). All. D'Angelo

Venezia (4-3-1-2): Pomini; Molinaro, Ceccaroni, Riccardi, Fiordaliso (23' Lakicevic); Maleh, Caligara (88' Monachello), Fiordilino; Aramu (85' Lollo); Longo, Capello. All. Dionisi

Reti: 38' Masucci (P), 42' Aramu (V) rig., 47' Longo (V)

Ammoniti: Molinaro (V), Fiordaliso (V), Capello (V)