Fotonotizia | Regata Storica, il Venezia Fc premia i bandierati categoria giovanissimi

Il presidente del Venezia Fc Joe Tacopina e il direttore generale della società, Dante Scibilia, hanno premiato in data sabato 28 settembre, allo stadio Penzo di Sant’Elena, gli equipaggi bandierati della Regata storica 2019, categoria giovanissimi su pupparini a due remi. I premi (un abbonamento alle partite in casa della stagione calcistica veneziana 2019-2020) sono stati consegnati in occasione della partita Venezia-Pisa, alla presenza del Consigliere Delegato alla Tutela delle Tradizioni del Comune di Venezia, Giovanni Giusto.