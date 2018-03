Continua la marcia internazionale della Reyer Venezia. Gli orogranata sfideranno mercoledì negli andati dei quarti di finale della Fiba Europe Cup lo Nizhny Novgorod. La presentazione del match europeo, come consuetudine, è stata presentata dall'allenatore in seconda Gianluca Tucci. Partita in programma mercoledì al Taliercio, a partire dalle 20.30.