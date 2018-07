L'annuncio che i tifosi stavano aspettando: "Presentiamo il nuovo stadio del Venezia"

E' arrivato il momento che i tifosi tanto stavano aspettando: martedì prossimo sarà presentato l'atteso progetto preliminare del nuovo stadio del Venezia, che sarà situato nel quadrante di Tessera. Un impianto di cui si parla da almeno 20 anni. L'annuncio è stato dato attraverso un comunicato congiunto della società calcistica e dal Comune di Venezia, danto appuntamento a una conferenza stampa a Ca' Farsetti il 24 luglio prossimo.

"E' la volta buona"

"E' la volta buona - ha scritto subito dopo su Twitter il sindaco Luigi Brugnaro - avremo lo stadio!". L'eco dell'annuncio ha naturalmente raggiunto subito i tifosi del Venezia che stanno accompagnando gli arancioneroverdi durante la preparazione al prossimo campionato di serie B, suscitando un certo entusiasmo. L'iter, però, sarà ancora lungo: servirà l'ok del Consiglio comunale e servirà capire se ci saranno le risorse necessarie per chiudere il cerchio.

Sogno serie A

Sul punto il presidente Joe Tacopina si è sempre dimostrato sicuro e tranquillo. Anzi, lui continua nella stessa direzione indicata dal primo giorno in cui sbarcò in laguna: la serie A e poi le competizioni europee. Per questo sono passate alcune settimane in più del previsto per l'annuncio ufficiale: serviva del tempo per mettere a punto un progetto all'altezza dei sogni dei tifosi arancioneroverdi.