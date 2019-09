La Reyer si presenta ai suoi tifosi. Tonut: «Siamo pronti a riconfermarci» | VIDEO

Presentazione in grande stile ieri per le compagini maschile e femminile della Reyer Venezia. Giocatori e giocatrici sono stati accolti da un folto pubblico al centro commerciale Nave de Vero di Marghera. La carica di Tonut: «Siamo pronti a difendere il titolo e a fare bene anche in Europa».