Gara di squadra, intensità, pubblico: gli ingredienti chiesti da coach Tucci contro Patrasso

L’assistant coach dell’Umana Reyer Gianluca Tucci presenta la sfida di 7Days Eurocup con il Promitheas Patras in programma martedì 28 gennaio alle 20 al Palasport Taliercio:

«Patrasso viene qui a Venezia a giocarsi il tutto per tutto per la qualificazione. Avremo bisogno di tutta l’energia possibile e la partecipazione del pubblico per giocare una partita intensa e soprattutto di squadra. Nella gara di andata abbiamo interpretato al meglio la preparazione tattica, ma ci aspettiamo qualcosa di diverso dagli avversari quindi ci dovremo far trovare pronti. I loro lunghi e il tiro da tre punti rimangono le armi principali di una squadra molto esperta, insieme al talento di un paio di fuoriclasse come Babb e Hall».