Il Venezia non si vuole fermare, i tifosi sognano a occhi aperti: vittoria pesante a Vercelli

Continua la corsa del Venezia e i tifosi continuano a sognare qualcosa di inimmaginabile solo poche settimane fa. Nonostante mister Pippo Inzaghi predichi sano realismo, gli arancioneroverdi dopo il turno infrasettimanale del 1 maggio continuano a essere staccati di sole 3 lunghezze dal Parma, secondo in classifica. Superarlo, mettendo alle spalle anche le dirette concorrenti Palermo e Frosinone, vorrebbe dire promozione diretta nella massima serie.

Vittoria importante

Per ora il Venezia predilige la politica dei piccoli passi, sbancando nel pomeriggio di martedì il Piola di Vercelli per 2 a 0. Per la compagine di casa una sconfitta che l'inguaia sul fronte rischio retrocessione, per gli arancioneroverdi 3 punti che permettono di mantenere il passo delle prime della classe (con l'Empoli già matematicamente in A). In curva anche il presidente Joe Tacopina, idolo dei tifosi.

Un gol per tempo

Un gol per tempo per i lagunari, che hanno colpito anche un palo prima del raddoppio: al 31esimo va in rete Marsura, che finalizza un perfetto assist di Buscagin e beffa Pugliacelli con un preciso rasoterra. Il raddoppio arriva al 32esimo della ripresa, con una conclusione diagonale da pochi metri dentro l'area di Stulac. E' il momento in cui si chiude il match, che i lagunari hanno condotto in maniera cinica e organizzata, e si consacra il Venezia come seria pretendente ai piani altissimi della classifica. Sarà una squadra all'altezza anche degli eventuali playoff promozione.